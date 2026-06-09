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截至台北時間2026年6月10日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1204家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|晶彩科-光電業
|1.11億
|2229.0%
|通寶半導體-半導體業
|6,360萬
|2216.9%
|地心引力-文化創意業
|71萬
|1328.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|晶彩科-光電業
|1.11億
|458.5%
|前端風電-綠能環保
|8,791萬
|337.9%
|和迅-生技醫療業
|4,679萬
|180.1%
截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1204家。其中營收年增大於 25％有396家，年增小於-20％有122家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|161家
|介於10～50億
|>= 0%
|170家
|介於10～50億
|< 0%
|94家
|介於10～50億
|<= -20%
|82家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|235家
|小於10億
|>= 0%
|270家
|小於10億
|< 0%
|150家
|小於10億
|<= -20%
|82家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,769萬
|53503.0%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|30094.1%
|華固-建材營造業
|3.16億
|9203.6%
|晶彩科-光電業
|1.11億
|2229.0%
|通寶半導體-半導體業
|6,360萬
|2216.9%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏普-建材營造業
|40.47億
|9513.2%
|天剛-資訊服務業
|11萬
|3600.0%
|雲象科技-創-生技醫療業
|1,661萬
|1048.6%
|玖鼎電力-其他電子業
|9,898萬
|743.5%
|嘉雨思-創-半導體業
|978萬
|666.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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