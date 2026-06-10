〈焦點股〉喬山關稅退款陸續入帳、下半年訂單展望佳 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-10 11:37

健身器材廠喬山 (1736-TW) 指出，今年預計將獲得美國商務部超過 4000 萬美元的關稅退款，已在第二季開始陸續入帳，可望挹注毛利與獲利，加上時序即將進到健身器材產業旺季，今年在手訂單展望非常好，並集中在下半年，激勵喬山今 (10) 日漲逾半根停板。

喬山關稅退款陸續入帳、下半年訂單展望佳，漲逾半根停板。(鉅亨網資料照)

喬山早盤以 108.5 元開高，雖盤中一度翻黑跌至 107.5 元，不過隨後再度翻紅走揚，最高漲至 117 元，漲幅超過 8%，截至 11 點 10 分，股價暫報 115.5 元，漲逾半根停板，收復 5 日線，成交量約 800 張。

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喬山 5 月營收 40.61 億元，月增 1.57%，年增 1.64%，創同期新高；累計今年前 5 月營收 198.57 億元，年增 8.14%。喬山指出，5 月營收表現以歐洲及亞洲地區最亮眼，其中，瑞士、義大利及英國等區域皆有高雙位數的成長。

喬山進一步提到，目前主要商用客戶拉貨力道強勁，包括歐洲最大的 Basic-Fit 積極擴張，拉丁美洲最大的 Smart Fit 今年也預計開 330 至 350 家新店。

家用市場方面，家用品牌 Bowflex 及 Schwinn 成功切入幾個主要價位帶，推升實體門市的 SKU(庫存單位) 年增 3 成，下半年隨著新產品行銷活動增加投放，有望帶動家用營收成長。

喬山表示，第一季毛利率達 51.3%，隨著越南廠比重拉高，加上營收放大的統購效益，預估今年毛利率將逐季往上。此外，今年也預計獲得美國商務部超過 4000 萬美元的關稅退款，並在第二季開始陸續入帳，可望進一步挹注毛利與獲利。