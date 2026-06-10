連鎖超商全家 (5903-TW) 公布 5 月合併營收衝上 100.62 億元，月增 5.07%，年增 7.39%，單月營收首度以突破百億元里程碑之姿，創下新高紀錄；累計前 5 月合併營收 473.96 億元，年增 9.1%，而全家全台總店數也將突破 4500 店。