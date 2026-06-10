鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖超商全家 (5903-TW) 公布 5 月合併營收衝上 100.62 億元，月增 5.07%，年增 7.39%，單月營收首度以突破百億元里程碑之姿，創下新高紀錄；累計前 5 月合併營收 473.96 億元，年增 9.1%，而全家全台總店數也將突破 4500 店。
全家表示，5 月主要成長動能來自店數增長、繳稅季省荷包販促活動奏效、掌握分眾便利飲控需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，整體業績持續向上。
其中，鮮食運用「趨勢洞察」、「本質精進」兩大策略推出多元新品，瞄準健康食飲需求已成趨勢，健康志向運動應援、纖食應援的主食表現亮眼，便當業績跳躍性成長 4 成，而全新減糖系列烘焙商品也帶動土司蛋糕。
一般商品部份，全家 5 月瞄準省荷包和便利採買需求，APP 外送自取服務「Faminow」推出 FMC 衛生紙等民生剛需用品優惠，帶動棉、紙製品業績成長超過 30%。
隨氣溫入夏，全家積極推出冰品、飲料全店販促活動，且自有品牌 FamiCollection 同步推出天然少添加果茶新品，健康機能水也持續熱銷，後市除了掌握高溫商機作為營運重點，搭配端午連假、運動應援商機、618 購物節檔期，營收成長動能無虞。
截至 5 月止，全家全台總店數 4495 家，即將突破 4500 家店關卡。
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