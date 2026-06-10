鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-10 08:38

台灣時間周五（6 月 12 日），2026 年美加墨世界盃將舉行揭幕戰。

目前國際足聯（FIFA）官方轉售平台上掛牌出售的門票達 17.6 萬張，主要集中在小組賽階段。根據 FIFA 平台數據所做的價格與庫存統計，不同球隊之間的人氣差異十分明顯。

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例如，在伊朗隊參加的 3 場小組賽中，仍有約 1.6 萬張門票尚未售出，市場上最便宜的普通座位售價為 138 美元。

沙烏地阿拉伯隊的三場小組賽平均每場仍有約 3,900 張門票待售，儘管其抽簽結果相當理想，將對陣西班牙和烏拉圭。但沙國隊的比賽門票中位價甚至已經跌破票面價格。

過去一個月官方轉售平台上的門票中位價已累計下跌 20%。媒體測算顯示，考慮到平台對轉售交易收取 26% 手續費，大多數轉售賣家如今可能已處於虧損狀態。

即便是本屆賽事的東道主美國隊，也面臨售票壓力。美國隊對陣巴拉圭隊的首場小組賽，在轉售平台上仍有 4,400 張門票待售。

儘管賣家已經大幅降價，該場比賽門票中位價仍超過 800 美元；而在 FIFA 官方渠道上，這場比賽剩餘門票的最低售價高達 1,120 美元。

對 FIFA 而言，若比賽出現大量空座十分尷尬。先前該機構將本屆世界杯門票價格定得遠高於往屆，並表示此舉符合當地市場環境。

高昂初始票價以及「動態定價」機制（即價格隨供需變化而上下浮動）已引發球迷團體和地方政界人士強烈不滿。紐約州和紐澤西州總檢察長均已就高得離譜的票價展開調查。

球迷組織估計，今年夏天現場追一支球隊觀看世界盃的總成本約為四年前的五倍。世界盃決賽將在紐澤西舉行，門票起售價為 4,185 美元，標準座位價格高達 5,575 美元，高級座位則達到 8,680 美元。

國際足聯曾盛讚世界盃門票需求強勁，並在今年 1 月表示售票網站收到超過 5 億次訂票申請。該機構還預計，本屆賽事門票及貴賓接待收入將超過 30 億美元，是 2022 年卡達世界杯的三倍以上。

相比之下，墨西哥隊則受到熱烈追捧。由於其三場小組賽均在墨西哥境內主場進行，每場比賽平均僅剩約 300 張門票可供購買，轉售價格已達到原價的四倍左右。