鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 11:30

《巴隆周刊》報導，SpaceX 旗下衛星網路服務 Starlink 目前遙遙領先競爭對手，但這並不代表其他業者已經放棄追趕。亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 似乎決心從馬斯克 (Elon Musk) 的太空版圖中分一杯羹。

根據媒體報導，亞馬遜已選定肯亞作為其在非洲的首座衛星地面站所在地。

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這項布局是亞馬遜打造 Starlink 競爭服務計畫中的重要一步。

Starlink 是 SpaceX 的太空寬頻服務，目前擁有約 1 萬顆衛星及超過 1,000 萬名用戶。2026 年第一季，Starlink 營收達 33 億美元，年增 32%，營業利益達 12 億美元，年增 15%。

Starlink 的優勢不是只有衛星。SpaceX 稱之為 Gateway 的地面站，負責在 Starlink 用戶與衛星之間傳輸數據。SpaceX 目前已在全球部署數百座地面站。

與肯亞的合作未來將有助於亞馬遜在非洲地區提供衛星網路服務，但距離正式營運仍有一段路要走。目前亞馬遜僅有約 330 顆衛星進入軌道，而將衛星送入太空對任何公司而言都不是易事，除了已成為全球具主導地位的火箭發射服務供應商 SpaceX。

亞馬遜目前擁有多個發射合作夥伴，包括 SpaceX 及貝佐斯旗下的藍色起源 (Blue Origin)。然而，藍色起源近期在 New Glenn 火箭計畫上接連遭遇挫折。今年 4 月，其未能成功部署一顆 AST SpaceMobile 衛星。5 月時，一起火箭爆炸事故更損壞了地面基礎設施，對其發射頻率與後續任務造成重大打擊。

儘管追趕 SpaceX 並非易事，但亞馬遜、藍色起源以及貝佐斯顯然沒有放棄。

亞馬遜股價周二早盤一度上漲 2%，但隨著科技股走弱漲幅收斂，終場收在 244.19 美元，下跌 0.4%。

AST SpaceMobile(ASTS-US) 股價周二盤中一度衝上 100.94 美元，但終場收在 88.71 美元，下跌 3.6%。