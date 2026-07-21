童子賢：台灣可負擔擁有20-50顆自主衛星 籲在太空科技展現企圖心
鉅亨網記者劉玟妤 台北
和碩 (4938-TW) 董事長童子賢日前在國科會提出「民間太空基金」構想，今 (21) 日出席玉山安侯論壇，會前接受媒體訪問，指出隨著科技進步加上經濟累積，台灣已經具備發展自主衛星的實力，可負擔 20 至 50 顆自主衛星，他認為台灣在太空科技上應展現企圖心。
童子賢指出，台灣若擁有 20 至 50 顆的自主衛星，對現階段台灣的財力而言是可負擔的。他以日本為基準，指出台灣人口數 2300 萬人、經濟規模約 8000 億元，人口數與經濟規模都是日本的五分之一。因此他認為，日本擁有約 300 顆衛星，台灣甚至可負擔約 60 顆左右。
童子賢提到，過去 20 年台灣替全球很多太空衛星產品生產零組件，反而較少應用在自主的衛星上。不過他提到，近年從福衛五號到福衛七號、八號陸續發射，情況已有所不同，台灣自製率已達 85% 以上，且透過增加發射數量，降低單顆衛星成本，發揮經濟效益。
童子賢進一步表示，擁有自主衛星後，可望提升環境監測與災害應變的自主性、強化國土安全與邊境監控能力，更可以根據自身需求，隨時、隨地、精細的觀測，也不必仰賴日本或美國的情報。
因此童子賢呼籲，無論是低軌衛星或是同步衛星，台灣在太空科技上應更積極投入展現企圖心。
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