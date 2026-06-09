鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 18:26

台灣邁入超高齡社會，當百歲人生即將成為新常態，傳統以 80 歲為基礎的退休財務模型面臨瓦解。南山人壽今 (9) 日舉辦第二屆「百歲人生 有備而來」論壇，總經理范文偉指出，未來退休族將面臨上有高齡長輩、下有子女房貸與孫子教育費的「多代財務支出」考驗，因此，迎戰長壽時代必須將健康與財務同步提升，他並倡議將保險視為一種「百歲人生的投資」。論壇中更邀請歐洲預防醫學與財務頂尖講者親自來台，帶來逆轉慢性病與提升長壽素養的前瞻觀點。

南山人壽總經理范文偉表示，雖然台灣可能已經沒有人口紅利，但只要民眾能把財富與健康同時做好，長壽就會是一個非常正面、有活力且令人嚮往的生活，更能攜手迎接下一個世代的「長壽紅利」。

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范文偉同時點出長壽時代的財務痛點，傳統以 80 歲為基礎的財務模型，已不足以因應未來的百歲需求，退休準備必須將「通膨」與「家庭整體財務韌性」納入長期規劃。他直言，在未來的長壽社會中，許多人面臨的財務支出是非常可怕且多元的。

舉例來說，當民眾在 60 歲退休時，可能同時要面對 90 歲父母正在過的退休生活，還要一邊幫 30 歲的子女籌措房貸，甚至為孫子的教育費用傷腦筋。因此，他常常跟保戶與客戶分享，大家應該從現在起，將保險視為一種「百歲人生的投資」，才能在長壽時代活得健康、自由且保有生活品質。

身為保險公司，南山人壽近年也積極將保險的角色定位從過去的「事後理賠」，向前延伸至「事前疾病預防與健康管理」，致力提供保戶完整的健康與財務解決方案，陪伴國人優雅且從容地迎向百歲人生。

本屆論壇特別邀請兩位來自歐洲的國際頂尖專家親自來台發表專題演講，英國倫敦國王學院老化研究中心顧問 Michael Sagner 從老人醫學與預防醫學角度切入，指出多數人的壽命中止並非因為傳染病或重症，而是來自生活不良形態所造成的慢性病、心血管疾病、糖尿病與癌症。

他強調，良好的生活習慣是成本最低、效果最佳的健康投資，若能提早從飲食、運動、壓力管理與社會支持去改善，醫學上可有效預防 93% 的糖尿病、81% 的心肌梗塞、50% 的中風及 36% 的癌症。許多人認為「三高」無法逆轉，但透過正確做法，其實可以有效改善身體或延緩副作用，讓健康管理從「生病後治療」轉向「提前預防」。

瑞士長壽財務顧問公司 Wellthspan Advisory 創辦人 Nadine Esposito 則從健康與財務交會的角度，提出具啟發性的「長壽素養（Longevity Literacy）」概念。她指出，現代人活得比過去任何世代都更久，因此財務韌性 (Wealth) 與健康韌性 (Health) 必須同步提升，才能支撐長壽時代的生活品質。她建議應將人生視為一項長期投資組合，越早投入運動、營養、預防醫學與財務規劃，未來獲得的健康紅利與財務效益將更可觀。

今年論壇也安排了貼近台灣民眾生活經驗的對談環節，由南山人壽總經理范文偉與初日診所副院長鄧雯心、知名藝人邰智源同台交流。

鄧雯心醫師從醫學角度剖析代謝疾病的複雜性，指出影響代謝健康的因素環環相扣，並倡議民眾透過飲食調整、壓力管理及建立穩定運動習慣，重新掌握健康主導權；藝人邰智源則以自身經歷幽默分享，當人生不再只是線性向前，如何在轉變與壓力中找到平衡，建立支持自己持續前行的「社會調節力」，鼓勵大眾實際採取行動改變生活。