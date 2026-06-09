鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 18:22

台灣進入超高齡社會，如何健康且富足地邁向百歲人生，已成為政府與產業界的重要課題。南山人壽舉辦第二屆「百歲人生 有備而來」論壇今 (9) 日登場，金管會主委彭金隆致詞時表示，面對長壽帶來的財務與健康風險，金管會提出「全齡金融」新概念，宣示金融服務必須啟動三大思維轉型，例如保險業從被動填補損失走向主動預防，金管會並與衛福部緊密跨部會合作，將高齡化危機轉化為全新商機。

彭金隆指出，長壽在中文雖是吉利辭彙，但在國際學術上，「長壽風險」意指活得太長卻缺乏充分準備時，所必須面臨的財務與不可控負擔。他坦言，過去在人口紅利時代，金融業的目標客群大多集中在 20 至 65 歲的青壯年族群，但隨著社會邁向高齡均質化，客戶的需求已經明顯移轉。為此，金管會積極與產業及社會溝通，全面推動「全齡金融」。

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彭金隆表示，「我們希望金融服務能與時俱進，從出生一直到人生圓滿結束，服務到每一個年齡層。」他強調，這攸關整個金融業的轉型，業者必須具備三大全新思維，第一是調整經營思維以因應人口劇烈變動；第二是重新認識高齡客戶的新需求，例如保險業的角色必須從過去的「損失填補」逐步朝向「損失預防」與生活支持服務發展；第三則是創新技術與定位，例如銀行必須思考如何協助子女不在身邊的高齡者守護資產直到終老。

彭金隆幽默地表示，金管會 (位於板橋) 與衛福部 (位於南港) 一個在東一個在西，今天在信義區相會，正代表了這個議題對台灣現階段高齡轉型至關重要。面對從未有過的高齡化趨勢，即便缺乏過去的經驗資料，金管會仍將虛心改變監理模式，重新建設技術並檢視法規。

彭金隆透露，前陣子已與衛福部展開非常密切的交流，研議如何鬆綁或重新定義金融服務範圍，讓保險業的風險管理與資產投資專長，能夠衍生出更多專業服務，全力助力衛福部做好高齡與幼兒照顧。他期許金融業者共同努力，將高齡衝擊轉化為新價值。

衛福部部長石崇良致詞時也呼應彭金隆，要迎接百歲人生「沒有錢是不行的」，主辦單位的致詞順序非常有巧思，由金管會先上台幫大家顧好荷包，再由衛福部來把關健康。石崇良指出，台灣 65 歲以上長者已超過 20%(約 465 萬人)，其中百歲人瑞更已突破 5000 人，「百歲人生」已不是夢。

然而，石崇良表示，台灣平均餘命約 80 歲，但「不健康餘命」卻將近 8 年 (7.8 歲)，且 65 歲以上長者有八成患有一種以上慢性病、約 16% 面臨失能。為了填補這 8 年的不健康歲月，今年正式邁入的「長照 3.0」將從過去偏重「失能照顧」大幅向前延伸至「健康預防」。