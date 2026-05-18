彭金隆親訪南山人壽高雄專區 總保費達標率83%、件均保費飆1731萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 19:31

為推動台灣金融與經濟發展，達到留財、引資、壯大產業與市場的目的，金管會在高雄專區打造具台灣特色的亞洲金融資產管理中心，主委彭金隆今 (18) 日率團南下視察，南山人壽為率先響應此政策的壽險公司之一，董事長尹崇堯及總經理范文偉親赴現場說明業務推動情形。自 2025 年 7 月進駐專區以來，南山人壽相關總保費收入已達試辦目標達成率約 83%，件均保費高達 1731 萬元。

金管會主委彭金隆率團南下視察亞資高雄專區，南山人壽董事長尹崇堯及總經理范文偉親自接待。(圖/金管會提供)

南山人壽表示，自進駐高雄金融專區以來，即將專區業務視為經營高資產客群的重要策略布局，並強調，亞洲資產管理中心高雄專區是台灣金融市場深化發展的重要里程碑，也是壽險業服務高資產客戶、推動全齡金融與長期陪伴的重要試辦場域。

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南山人壽作為國內最大獨立壽險公司，深耕台灣超過一甲子，長期專注於壽險保障與資產傳承價值。面對高資產客戶在資產配置、預留稅源、家族傳承與長期陪伴上的多元需求，南山人壽以「商品、專業、服務」三大核心響應高雄金融專區政策，推動專區保險商品、健康管理與財務健康等服務，並於銀行保險通路配合銀行辦理保費融資，期望透過壽險業的專業優勢，協助客戶完成更完整的財富管理與世代傳承安排。

自 2025 年 7 月進駐至 2026 年 4 月底，南山人壽高雄金融專區相關總保費收入已達試辦目標達成率約 83%，件均保費約新台幣 1731 萬元，為銀行保險通路一般客戶件均保費的 8.4 倍，顯示高資產客戶對專區保險服務具有高度需求，市場潛力相當可期。南山人壽也積極盤點既有高資產客群基礎，透過業務員通路及銀行保險通路雙軌並進，擴大南部地區高資產客戶服務量能。

除業務推動外，南山人壽亦重視高雄在地金融人才培育，近年透過獎學金、產學合作及在職進修等方式，深化與高雄在地大學及金融教育機構的連結，並規劃逐步擴編專區服務人力，期望帶動南台灣高資產金融服務、專業人才與在地就業的正向循環。