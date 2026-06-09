盤後速報 - 新產(2850)下週(6月16日)除息7.27元，預估參考價142.73元
鉅亨網新聞中心
新產(2850-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.27元。
以今日(6月9日)收盤價150.00元計算，預估參考價為142.73元，息值合計為7.27元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
新產(2850-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|150.00
|7.27
|4.85%
|0.0
|2025/06/27
|103.0
|7.15
|6.94%
|0.0
|2024/06/12
|95.2
|4.99
|5.24%
|0.0
|2023/06/12
|53.4
|2.54
|4.76%
|0.0
|2022/06/14
|53.4
|3.2
|5.99%
|0.0
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