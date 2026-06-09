鉅亨速報

盤後速報 - 新產(2850)下週(6月16日)除息7.27元，預估參考價142.73元

鉅亨網新聞中心

新產(2850-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.27元。

以今日(6月9日)收盤價150.00元計算，預估參考價為142.73元，息值合計為7.27元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

新產(2850-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 150.00 7.27 4.85% 0.0
2025/06/27 103.0 7.15 6.94% 0.0
2024/06/12 95.2 4.99 5.24% 0.0
2023/06/12 53.4 2.54 4.76% 0.0
2022/06/14 53.4 3.2 5.99% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44704.44+2.76%
新產150+4.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏強
新產

61.54%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
新產

61.54%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty