80歲「開心鬼」黃百鳴涉內幕交易案 判入獄5個月 獲准保釋等候上訴

鉅亨網新聞中心 2026-06-09 14:10

現年 80 歲的香港資深電影人黃百鳴 (原名黃栢鳴)，因涉及上市公司「天馬影視」(現稱傳遞娛樂) 的內幕交易罪，周二 (9 日) 在西九龍裁判法院被判處監禁 5 個月。此外，他須繳付約 9.9 萬港元罰款及向證監會支付約 37.4 萬港元調查費。

據指出，黃百鳴在 2017 年 8 月至 10 月擔任天馬影視主席及控股股東期間，得知有第三方公司 (Nice Rich Group Limited) 洽購股份的內幕消息。他在消息公布前，多次轉帳共約 200 萬港元予胞妹黃潔珍，並透過 WhatsApp 傳送「低過 0.2，盡買」等訊息指示其購入股份。其胞妹隨後買入約 160 萬港元股份，並從中錄得約 103 萬港元收益 (含實際獲利約 9.9 萬及名義利潤 93 萬)。

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黃百鳴在庭上辯稱，給予胞妹支票是為了處理弟弟在中國的房產，而訊息中的「盡買」是反話，意指「不要買」，類比其胞妹小時候愛哭時他會說反話叫她「盡情哭」。然而，裁判官高偉雄斥責此辯詞「既荒謬又牽強」，認為身為理性的上市公司主席，不可能在訊息中以這種方式與家人溝通，故不予接納。

判刑時，裁判官認同黃百鳴一生對香港電影業貢獻非凡，且年事已高、重犯機會低，但強調內幕交易會嚴重影響公眾對證券市場的信心。法庭以 9 個月監禁為量刑起點，考量案件延誤及黃百鳴熱心公益等因素後，減刑至 5 個月。