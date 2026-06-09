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營收速報 - 日月光投控(3711)5月營收630.33億元年增率高達28.57％

鉅亨網新聞中心

日月光投控(3711-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣630.33億元，年增率28.57%，月增率1.26%。

今年1-5月累計營收為2,989.43億元，累計年增率19.87%。

最新價為569元，近5日股價下跌-10.15%，相關半導體業下跌-4.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4115 張
  • 外資買賣超：+4125 張
  • 投信買賣超：-9127 張
  • 自營商買賣超：+887 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 630.33億 29% 1%
26/4 622.47億 19% 1%
26/3 615.77億 15% 18%
26/2 520.97億 16% -13%
26/1 599.89億 21% 2%
25/12 588.65億 11% 0%

日月光投控(3711-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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