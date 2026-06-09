營收速報 - 日月光投控(3711)5月營收630.33億元年增率高達28.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為2,989.43億元，累計年增率19.87%。
最新價為569元，近5日股價下跌-10.15%，相關半導體業下跌-4.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4115 張
- 外資買賣超：+4125 張
- 投信買賣超：-9127 張
- 自營商買賣超：+887 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|630.33億
|29%
|1%
|26/4
|622.47億
|19%
|1%
|26/3
|615.77億
|15%
|18%
|26/2
|520.97億
|16%
|-13%
|26/1
|599.89億
|21%
|2%
|25/12
|588.65億
|11%
|0%
日月光投控(3711-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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