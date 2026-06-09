營收速報 - 盟立(2464)5月營收7.02億元年增率高達30.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為32.21億元，累計年增率15.16%。
最新價為150元，近5日股價下跌-25.38%，相關其他電子下跌-6.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4174 張
- 外資買賣超：-3644 張
- 投信買賣超：+44 張
- 自營商買賣超：-574 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|7.02億
|31%
|7%
|26/4
|6.54億
|23%
|0%
|26/3
|6.52億
|8%
|5%
|26/2
|6.23億
|8%
|5%
|26/1
|5.90億
|8%
|5%
|25/12
|5.64億
|-21%
|1%
盟立(2464-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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