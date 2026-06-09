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營收速報 - 順德(2351)5月營收11.56億元年增率高達36.8％

鉅亨網新聞中心

順德(2351-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣11.56億元，年增率36.8%，月增率-1.62%。

今年1-5月累計營收為51.47億元，累計年增率19.12%。

最新價為192.5元，近5日股價下跌-9.41%，相關半導體業下跌-4.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2432 張
  • 外資買賣超：-2433 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 11.56億 37% -2%
26/4 11.75億 24% 11%
26/3 10.58億 13% 30%
26/2 8.15億 2% -14%
26/1 9.43億 19% 5%
25/12 8.97億 -6% 2%

順德(2351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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