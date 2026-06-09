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營收速報 - 裕國(8905)5月營收2.12億元年增率高達33.09％

鉅亨網新聞中心

裕國(8905-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2.12億元，年增率33.09%，月增率6.39%。

今年1-5月累計營收為9.15億元，累計年增率11.78%。

最新價為30.35元，近5日股價上漲1.2%，相關其他類指數下跌-1.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


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  • 投信買賣超：0 張
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近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2.12億 33% 6%
26/4 1.99億 19% 4%
26/3 1.92億 29% 44%
26/2 1.34億 -10% -25%
26/1 1.78億 -8% 3%
25/12 1.74億 -16% 11%

裕國(8905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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