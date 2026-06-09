營收速報 - 裕國(8905)5月營收2.12億元年增率高達33.09％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為9.15億元，累計年增率11.78%。
最新價為30.35元，近5日股價上漲1.2%，相關其他類指數下跌-1.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|2.12億
|33%
|6%
|26/4
|1.99億
|19%
|4%
|26/3
|1.92億
|29%
|44%
|26/2
|1.34億
|-10%
|-25%
|26/1
|1.78億
|-8%
|3%
|25/12
|1.74億
|-16%
|11%
裕國(8905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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