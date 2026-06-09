光寶科5月營收174億元月年雙增 AI電源產品出貨暢旺
鉅亨網記者吳承諦 台北
AI 電源廠光寶科 (2301-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收為 174 億元，月增 4%、年增 30%；累計今年前 5 月營收 775 億元，年增 23%，光寶科提到 AI 與雲端運算高階伺服器電源、BBU 等電能管理系統等需求持續強勁，雲端部分營收年增已達 8 成。
光寶科提到，雲端及物聯網部門 5 月份營收佔比達 56%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾八成。
光電部門營收佔整體之 15%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與 AI 伺服器電能管理系統、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長。
資訊及消費性電子部門營收佔整體之 29%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。
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