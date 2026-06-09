專業玻纖廠富喬5月營收7.08億元改寫歷史次高 年增49.9%
鉅亨網記者張欽發 台北
在 PCB 上游原物料價格上漲走勢之下，玻纖廠在 5 月的表現也佳，其中玻纖一貫廠富喬工業 (1815-TW)5 月營收以 7.08 億元改寫單月歷史次高，月減 3.45%，年增 49.9%，累計 2026 年 1-5 月營收 33.24 億元，年增 42.38%。
而在富喬海外投資方面，富喬工業 (泰國) 有限公司投資第一期約 31 億元的設立玻纖布廠 資本支出案 ，資金來源為自有資金和金融機構融資，預計 2027 年 第三季量產。富喬泰國新廠規劃以先進製程為核心，產品應用於低軌衛星、 AI 伺服器和 IC 載板為主，未來將對集團營收與獲利產生貢獻。
富喬 2026 年第一季營收 18.81 億元，毛利率 35.97%，季增 6.96 個百分點，年增 6.24 個百分點，稅後純益 4.58 億元，創新高，季增 5.02%，年增 1.67 倍，每股純益達 0.79 元。
推升富喬 2026 年首季營收及獲利攀高的主要原因在高階產品出貨比重提高，同時，電子級玻纖布產品市場價格走高也帶動毛利率及獲利向上提高。富喬預期 2026 先進製程產品目標產能比重將提升至 60 % 以上，有助擴大在市場的滲透率推升營收及獲利。
同時，富喬受惠於先進封裝、AI 及高速運算等對 IC 載板強烈需求，已開發 IC 載板 用 的 Low CTE 先進製程 產品 並於 2025 年第四季獲客戶認證並少量出貨，預期 2026 年出貨規模可望逐季成長 。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 專業玻纖廠4月營收佳 富喬7.33億元創新高 德宏改寫54個月新高
- 富喬Q1淨利創新高EPS0.79元 去年股利擬配發1元含股票及現金各半
- 玻纖廠富喬自結1月稅後純益1.22億元 每股賺0.21元
- 富喬擴大資本支出並啓動泰國首期投資31億元 明年Q3量產
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇