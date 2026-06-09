鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 16:10

英國製藥巨頭 GSK(葛蘭素史克) 周二 (9 日) 宣布，已達成協議將以 106 億美元 (約 80 億英鎊) 的全現金交易收購總部位於波士頓的臨床階段生物製藥公司 Nuvalent。這是 GSK 執行長 Luke Miels 自今年初上任以來的重要收購案，旨在重振其腫瘤學業務，並加速進入肺癌治療領域。

根據協議，GSK 將以每股 124 美元的價格發起現金要約收購，這較 Nuvalent 周一的收盤價 88.49 美元溢價達 40%。若扣除收購所獲得的現金，淨投資額預計為 94 億美元。交易預計於 2026 年第三季完成，並將透過現有現金與債務融資支付，不影響 GSK 的信用評級。

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GSK 預期此收購將於 2027 年開始貢獻營收，並有助於抵消其 HIV 藥物 dolutegravir 於 2028 至 2030 年專利到期後的利潤損失。

Nuvalent 專注於開發精準標靶療法，以解決現有療法在療效或耐受性上的侷限。此次交易包含三款肺癌藥物，其中兩款已進入臨床後期且具備成為「同類最佳 (best-in-class)」潛力的資產：

Zidesamtinib (NVL-520)：針對 ROS1 陽性非小細胞肺癌 (NSCLC)，FDA 預定審核日期為 2026 年 9 月 18 日。

Neladalkib (NVL-655)：針對 ALK 陽性 NSCLC，FDA 預定審核日期為 2026 年 11 月 27 日。

這兩款藥物均已獲得 FDA 的突破性療法與孤兒藥認定，若順利獲批，預計於 2026 年內上市，並具備成為「重磅炸彈級 (multi-blockbuster)」藥物的潛力。此外，第三款資產 NVL-330 則是針對 HER2 突變 NSCLC 的抑制劑，目前處於第一期臨床試驗。

SK 執行長 Luke Miels 指出，此項多產品交易與 GSK 的策略一致，即收購具有臨床驗證靶點且能顯著改善現有療法缺點的資產。除了即將上市的產品，收購案還為 GSK 提供了擴展其肺癌平台的新機會，能與其開發中的 B7-H3 抗體藥物複合體 (ADC)Ris-Rez 產生協同效應。