鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-09 12:20

資訊服務業者緯軟 (4953-TW) 今 (9) 日宣布正式啟動品牌升級，並更名為「緯致科技」，將以 AI 和半導體為核心發展方向，致力成為串接技術、人才和產業需求的科技服務夥伴。

緯致董事長蕭清志表示，此次更名不僅象徵品牌識別升級，更反映服務範疇與企業定位的策略轉型，隨著新興科技快速發展，將由過往以 IT 軟體服務為主，進一步走向融合 AI、半導體和全球交付能力的科技服務模式。

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蕭清志強調，AI 時代下，運算和人才是企業建立新核心競爭力的關鍵，台灣具備全球半導體的戰略地位，而傳統「軟體公司」已難以完整呈現現階段的服務內容和核心能力，因此，未來緯致將以軟硬融合做為發展方向。

在策略布局上，緯致視「AI」與「半導體」為雙軸成長動能，在 AI 領域推動「ALL in AI」策略，發展企業 AI 應用平台，鏈結國際人才與科技夥伴生態圈，協助企業將 AI 導入核心營運流程，轉化為可量化的商業成果。

而在半導體領域，緯致則持續拓展 IC 設計相關技術服務，支援 AI 時代的運算和人才需求，強化於高科技產業鏈中的角色。

對於海外布局，緯致已於台灣、中國、日本、美國和印度等地設有據點，擁有逾 15000 名員工，服務範圍遍及全球超過 150 個城市，客戶涵蓋許多國際企業與產業領導品牌，將持續整合創新科技與全球人才，和客戶緊密合作。