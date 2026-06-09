建新瞄準高科技物流需求 台北港新據點7月啟用

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-09 11:15

整合物流業者建新 (8367-TW) 今 (9) 日公布 5 月合併營收 2.59 億元，月減 9.44%，年減 7.82%，建新表示，瞄準高科技物流需求，位於台北港的新科智慧物流園區已啟動冷鏈倉儲降溫前置作業，預計 7 月起開始服務，目前有三家客戶完成簽約，而配合集團既有天然氣管長約、倉儲及報關業務穩定推進，看好下半年營運優於上半年。

建新新科智慧物流園區預計7月啟用。(鉅亨網資料照)

建新指出，5 月營收衰退主要是因煤炭進口量較少，影響部分客戶對傳統 / 自動裝卸業務需求，不過，高雄港和台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，加上倉儲、報關等業務保持穩健成長，仍帶動今年前 5 月合併營收 13.29 億元，年增 1.31%，創同期新高。

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不過，建新認為，國內煤炭裝卸遞延需求有機會於下半年陸續回補，使傳統及自動裝卸業務表現可望較上半年改善，將針對部分客戶進行價格調整。

另外，建新看準 AI、高效能運算與半導體產業擴張帶動高科技物流需求，正持續推動倉儲結構與客戶組合優化策略，透過提升倉儲坪效、增加高附加價值貨類比重、強化一站式服務能力等，進一步擴大整體接案規模。

建新看好台北港新科智慧物流園區，將成為集團營運升級的重要新引擎，目前已啟動冷鏈倉儲降溫前置作業，並完成三家客戶簽約，隨著冷鏈、多溫層倉儲和智慧物流需求提升，可滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、冷鏈溫控及科技廠辦等客戶需求，有助進一步拓展科技、醫療、電商與高附加價值物流客戶。