台股

【股市焦點】Marvell能否晉升AI基建核心 新光證券：從這些重要面向觀察

鉅亨研報

cover image of news article
【股市焦點】Marvell能否晉升AI基建核心 新光證券：從這些重要面向觀察(圖:shutterstock)

AI 基建概念股持續受到市場追捧，網通晶片大廠 Marvell Technology 近期因獲得 NVIDIA 戰略投資與合作消息激勵，過去股價短短兩個交易日大漲超過 36%，市值一舉突破 2600 億美元，成為華爾街最新關注焦點。

市場近期更傳出 Marvell 有機會被納入 S&P 500 成分股，使其同時擁有「AI 平台化」與「指數納入」兩大利多題材，被部分投資人視為下一波 AI 基建明星股。


新光證券表示，黃仁勳公開稱 Marvell 可能成為下一家一兆美元公司，短線上具有強烈市場效果。這句話讓交易資金快速把 Marvell 放進 AI 基建平台候選名單，也迫使低配半導體與 AI 基建的資金追價。

單日逾 32% 的漲幅，說明第一層行情主要由情緒、動能與預期修正驅動。這一層有效期最短。名人背書能改變市場注意力，不能單獨改變自由現金流。股價在兩日內完成劇烈重估後，下一階段需要 NVIDIA 投資、正式合作內容、客製晶片收入目標、資料中心收入占比與毛利率接棒。

延伸市場分析，開始配置你的台美股投資

NVIDIA 20 億美元投資 成為最大轉折點

新光證券指出，過去市場對 Marvell 的定位，多半停留在 AI 網通與資料中心連接晶片供應商，但隨著 NVIDIA 投入 20 億美元戰略資金，並透過 NVLink Fusion 展開深度合作後，市場開始重新評估其角色。

Marvell 未來提供的不再只是單一連接晶片，而是涵蓋客製化 XPU、高速光互連與機櫃級網路架構的完整 AI 基礎建設方案。這也是近期資金願意大幅調高評價的重要原因。同時也提醒，NVIDIA 近年同步投資多家 AI 供應鏈廠商，Marvell 雖受惠明顯，但並非唯一受益者，未來仍需透過實際訂單與營收成長證明自身競爭力。

一兆美元市值夢想還有多遠？

新光證券分析，以 6 月 3 日收盤後約 2,630 億美元市值計算，Marvell 要到一兆美元，仍需接近 280% 至 290% 的市值增幅；若用暴漲前市值估算，所需增幅超過 400%。這不是一季財報或一次指數納入能完成的距離。

一兆美元不是完全不可能，但需要多個條件同時成立。客製晶片收入達標只是 第一步；資料中心收入要持續上修，絕對營業利益要放大，自由現金流要擴 張，S&P 500 納入後的買方基礎也要穩定。缺少其中兩項，一兆美元敘事就只剩交易語言。

究竟未來三年 Marvell 需要達成哪些財務條件，才能真正支撐「兆元市值」夢想？

完整分析與更多重要的投資儀表板內容 >>> 完整內容，請至新光證券研究專欄


文章標籤

新光證券Marvell券商動態趨勢分析CSR

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007405.66+0.30%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty