【股市焦點】Marvell能否晉升AI基建核心 新光證券：從這些重要面向觀察
鉅亨研報
AI 基建概念股持續受到市場追捧，網通晶片大廠 Marvell Technology 近期因獲得 NVIDIA 戰略投資與合作消息激勵，過去股價短短兩個交易日大漲超過 36%，市值一舉突破 2600 億美元，成為華爾街最新關注焦點。
市場近期更傳出 Marvell 有機會被納入 S&P 500 成分股，使其同時擁有「AI 平台化」與「指數納入」兩大利多題材，被部分投資人視為下一波 AI 基建明星股。
新光證券表示，黃仁勳公開稱 Marvell 可能成為下一家一兆美元公司，短線上具有強烈市場效果。這句話讓交易資金快速把 Marvell 放進 AI 基建平台候選名單，也迫使低配半導體與 AI 基建的資金追價。
單日逾 32% 的漲幅，說明第一層行情主要由情緒、動能與預期修正驅動。這一層有效期最短。名人背書能改變市場注意力，不能單獨改變自由現金流。股價在兩日內完成劇烈重估後，下一階段需要 NVIDIA 投資、正式合作內容、客製晶片收入目標、資料中心收入占比與毛利率接棒。
NVIDIA 20 億美元投資 成為最大轉折點
新光證券指出，過去市場對 Marvell 的定位，多半停留在 AI 網通與資料中心連接晶片供應商，但隨著 NVIDIA 投入 20 億美元戰略資金，並透過 NVLink Fusion 展開深度合作後，市場開始重新評估其角色。
Marvell 未來提供的不再只是單一連接晶片，而是涵蓋客製化 XPU、高速光互連與機櫃級網路架構的完整 AI 基礎建設方案。這也是近期資金願意大幅調高評價的重要原因。同時也提醒，NVIDIA 近年同步投資多家 AI 供應鏈廠商，Marvell 雖受惠明顯，但並非唯一受益者，未來仍需透過實際訂單與營收成長證明自身競爭力。
一兆美元市值夢想還有多遠？
新光證券分析，以 6 月 3 日收盤後約 2,630 億美元市值計算，Marvell 要到一兆美元，仍需接近 280% 至 290% 的市值增幅；若用暴漲前市值估算，所需增幅超過 400%。這不是一季財報或一次指數納入能完成的距離。
一兆美元不是完全不可能，但需要多個條件同時成立。客製晶片收入達標只是 第一步；資料中心收入要持續上修，絕對營業利益要放大，自由現金流要擴 張，S&P 500 納入後的買方基礎也要穩定。缺少其中兩項，一兆美元敘事就只剩交易語言。
究竟未來三年 Marvell 需要達成哪些財務條件，才能真正支撐「兆元市值」夢想？
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