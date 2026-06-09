鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 18:10

根據路透 / Ipsos 周一 (8 日) 公布的最新民調，美國總統川普的支持率仍徘徊在政治生涯低點附近，顯示在伊朗戰爭持續、能源價格高漲背景下，多數美國民眾預期未來一年汽油價格將進一步上升，正讓川普面臨愈來愈大的政治壓力。

油價重創民調跌至35%！川普經濟優勢幾乎消失 共和黨期中選舉敲響警鐘 (圖:Shutterstock)

民調顯示，35% 的受訪者認同川普的施政表現，與 5 月中旬調查結果持平，僅略高於 4 月創下的本屆任期低點 34%，也接近他第一任期於 2017 年 12 月創下的 33% 歷史低點。

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川普對伊朗開戰後飽受批評，雖然市場預期衝突有望緩和，帶動美國零售油價略為回落，但 59% 的受訪者仍認為，未來一年汽油價格將持續惡化，僅 17% 認為價格會下降，其餘受訪者則認為價格將持平或表示不確定。

美國在 2 月 28 日與以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，伊朗隨後展開反擊，導致荷姆茲海峽航運幾乎癱瘓。該水道原本承載全球約 20% 的石油運輸量，雖然雙方自 4 月以來攻擊頻率已明顯下降，但和平談判至今仍未達成長期協議。

在生活成本議題上，川普面臨更嚴峻挑戰。調查顯示，僅 22% 的美國民眾認同川普處理家庭生活成本問題的表現，高達 70% 表示不滿。相較之下，前總統拜登卸任時在相同議題上的支持率為 29%，不支持率為 63%。

拜登執政期間曾因高通膨問題重創民主黨選情，並成為川普在 2024 年總統大選勝出的重要因素之一。然而川普當時承諾抑制通膨，如今高油價與能源成本壓力，正逐漸侵蝕共和黨的政治優勢，也可能影響 11 月期中選舉選情。

民調同時顯示，僅 36% 的受訪者支持美軍對伊朗發動空襲，而認為空襲效益足以抵銷代價的比率，更只有 25%。

民調也問道，若今天舉行國會選舉，41% 的已登記選民表示將支持民主黨候選人，37% 支持共和黨。

值得注意的是，共和黨在經濟議題上的優勢正逐漸縮小。最新調查顯示，37% 的選民認為共和黨擁有較好的經濟政策，36% 則認為民主黨方案較佳，雙方差距已接近誤差範圍。