鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 06:53

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度展現市場影響力。他在蘋果全球開發者大會 (WWDC) 期間受訪時，公開稱讚高通 (QCOM-US) 在行動裝置晶片市場的表現，甚至直接向投資人喊話「買他們的股票」，帶動高通股價週一(8 日) 盤後上漲約 2%。

當被問及輝達是否有意進一步擴大布局智慧手機市場時，黃仁勳坦言，輝達並不擅長行動裝置業務，也沒有必要與高通正面競爭。

‌



他表示：「我不認為輝達在行動裝置方面特別出色，而且我認為沒有這個必要，我覺得高通他們做得非常好。」

隨後黃仁勳更語出驚人地表示：「買他們 (高通) 的股票 (Buy their stock)。」

這番發言立刻引發現場笑聲。黃仁勳接著幽默補充說：「很好啊，我今天花了一整天都在 (叫) 賣別人的股票。幫助別人是件好事，我們應該為別人的成功感到高興。」

受此消息激勵，高通股價在週一盤後交易中應聲走高，漲幅一度達 2%。

市場人士指出，高通長期主導全球智慧手機處理器與數據機晶片市場，近年也積極將技術版圖擴展至 AI PC、車用電子與邊緣 AI 領域。

黃仁勳罕見公開推薦其他半導體公司股票，不僅反映他對高通技術實力的肯定，也凸顯輝達目前仍將重心放在 AI 資料中心、加速運算與機器人等高成長市場，而非切入智慧手機晶片競爭。

值得注意的是，黃仁勳近期接連展現驚人的市場號召力。週一他才鼓勵投資人將半導體股回檔視為買進機會，帶動費城半導體指數強彈逾 5%。

而在一週前的 6 月 2 日，他公開點名 Marvell (MRVL-US)，直言該公司有望成為下一家市值突破兆美元的企業，激勵股價當天狂飆逾 32.5%，市值一口氣增加約 600 億美元。