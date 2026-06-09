鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 09:00

《巴隆周刊》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周一 (8 日) 大漲近 5%，而這周對特斯拉、SpaceX 以及執行長馬斯克 (Elon Musk) 而言，都將是關鍵的一周。

特斯拉股價周一勁揚 4.59%，收在 408.95 美元。同期標普 500 指數上漲 0.3%，道瓊工業指數則下跌 0.2%。

‌



此次反彈發生在上周五重挫 6.6% 之後。當時美國強勁的就業報告引發市場對升息的擔憂，多數科技股遭到拋售，那斯達克指數下跌 4.2%。此外，晶片設計公司博通 (Broadcom)(AVGO-US) 稍早公布財報後表現未達市場高標準，也拖累科技股情緒，其股價在上周四與周五兩個交易日合計下跌 19%。

不過，上周的市場波動已成過去式。本周市場焦點幾乎全集中在 SpaceX 即將登場的 IPO 上。這項有望刷新紀錄的 IPO 預計於周四完成定價。

由於馬斯克同時掌管特斯拉與 SpaceX，部分投資人正關注是否會有股東出售特斯拉股票，以籌措資金參與 SpaceX IPO。若這種情況出現，可能對特斯拉股價形成短期壓力，但影響預料有限。市場人士認為，這類資金流向造成的技術性因素通常只會影響短期股價，長期而言，企業獲利能力與成長前景才是決定估值的關鍵。

近年來，特斯拉與 SpaceX 之間的合作關係愈來愈密切，雙方已在 AI 應用與半導體製造等領域展開合作。此外，預測市場甚至開始押注兩家公司未來合併的可能性。

在預測市場 Kalshi 上，投注者認為 SpaceX 與特斯拉在 2027 年 5 月前完成合併的機率約為 50%。而在 Polymarket 平台上，投注者認為兩家公司在 2026 年底前合併的機率約為 43%。