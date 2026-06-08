鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 06:40

《MarketWatch》報導，許多在 2026 年投入標普 500 指數的投資人，以為自己買進的是整個美國股市。但實際上，他們持有的更像是對大型科技股的高度押注。而現在，美銀全球研究 (BofA Global Research) 策略師認為，這筆押注的行情可能已接近尾聲。

他們認為，真正的機會反而存在於那些過去不受市場青睞的產業。

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儘管上周大幅拉回，但過去幾個月標普 500 指數幾乎一路上漲，卻也暴露出市場內部分化嚴重的問題。由 Savita Subramanian 率領的美銀團隊指出，這波漲勢已觸發熊市前兆指標中的約 70%。這類訊號通常出現在標普 500 接近高點之前，提醒投資人應提高警覺。

Subramanian 團隊在報告中表示，「過去一個月已出現多項警訊，顯示標普 500 與科技股未來可能進入疲弱階段。」他們指出，高本益比股票大幅跑贏低本益比股票，是市場過度投機的跡象。

本益比是以公司股價除以未來 12 個月預估每股盈餘 (EPS) 而得的估值指標。較高的本益比代表投資人預期企業未來獲利將快速成長，但也可能意味著股價已被高估。

美銀團隊指出，另一項熊市警訊來自市場對標普 500 長期成長的預期過於樂觀，目前已升至「容易讓股市因失望而受到衝擊」的水準。

此外，標普 500 表現最佳與最差股票之間的差距，也已接近新冠疫情期間的極端水準。

在標普 500 資訊科技類股中，這種分化現象更加明顯。根據團隊統計，過去三個月表現最佳與最差 20% 科技股之間的報酬差距，已創下 2000 年 2 月以來最高紀錄。

今年以來，推動標普 500 上漲的主要力量來自大型科技股，尤其是 AI 與晶片相關企業。即使市場持續面臨伊朗衝突、通膨走勢，以及新任聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 利率政策等不確定因素，標普今年迄今仍上漲近 9%。

有趣的是，代表市場估值的標普 500 預估本益比其實較年初下降。根據 FactSet 資料，截至上周五下午，標普 500 預估本益比已從 1 月 1 日的 22.18 倍降至 20.77 倍。

原因在於企業 EPS 預期成長速度，尤其是科技與能源產業，超越股價漲幅，使估值倍數受到壓縮。

今年以來，標普 500 的 11 大產業中，以能源與資訊科技表現最強，分別上漲 28.7% 與 19.5%。相較之下，金融、醫療保健與非必需消費品類股雖然獲利預估持續上修，但股價今年仍下跌。

因此，美銀策略團隊認為，「精挑細選個股才是關鍵。」也正因如此，他們目前偏好投資標普 500 中的特定個股，而不是單純買進由大型權值股主導的指數。