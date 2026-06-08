鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為111.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.7元，其中最高估值2.23元，最低估值0.73元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.23(2.23)
|2.9
|3.57
|4.26
|最低值
|0.73(0.73)
|1.55
|2.43
|3.18
|平均值
|1.71(1.74)
|2.21
|2.95
|3.67
|中位數
|1.7(1.73)
|2.18
|2.86
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.29億
|54.61億
|58.46億
|62.15億
|最低值
|45.63億
|51.02億
|54.14億
|58.69億
|平均值
|47.03億
|52.56億
|56.08億
|60.52億
|中位數
|47.00億
|52.43億
|56.04億
|60.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|2.22
|營業收入
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
|44.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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