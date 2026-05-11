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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為114.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.7元，其中最高估值2.19元，最低估值0.73元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.19(2.19)3.083.784.55
最低值0.73(0.73)1.552.433.36
平均值1.75(1.68)2.272.983.78
中位數1.7(1.63)2.252.863.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.06億54.61億58.46億62.15億
最低值45.86億51.02億54.14億59.87億
平均值46.96億52.49億55.96億60.72億
中位數46.99億52.36億56.04億60.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.822.390.79-0.122.22
營業收入21.36億25.73億32.22億36.53億44.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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