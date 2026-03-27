鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為114.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.57元，其中最高估值2.3元，最低估值0.62元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.3(3.75)
|2.91
|3.52
|4.14
|最低值
|0.62(0.62)
|1.55
|2.46
|3.43
|平均值
|1.61(1.79)
|2.24
|2.96
|3.79
|中位數
|1.57(1.73)
|2.25
|2.86
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.86億
|54.61億
|58.97億
|63.85億
|最低值
|46.33億
|50.44億
|54.38億
|60.53億
|平均值
|47.49億
|52.27億
|56.37億
|62.19億
|中位數
|47.47億
|52.18億
|56.08億
|62.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|2.22
|營業收入
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
|44.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為113.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series CFWONK-US的目標價調升至115.5元，幅度約4.52%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇