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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.57元，其中最高估值2.3元，最低估值0.62元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.3(3.75)2.913.524.14
最低值0.62(0.62)1.552.463.43
平均值1.61(1.79)2.242.963.79
中位數1.57(1.73)2.252.863.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.86億54.61億58.97億63.85億
最低值46.33億50.44億54.38億60.53億
平均值47.49億52.27億56.37億62.19億
中位數47.47億52.18億56.08億62.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.822.390.79-0.122.22
營業收入21.36億25.73億32.22億36.53億44.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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