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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為147.52元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.91元上修至7.08元，其中最高估值8.78元，最低估值6.64元，預估目標價為147.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.78(8.78)8.329.328.7
最低值6.64(6.64)5.455.256.98
平均值7.26(7.19)6.746.617.68
中位數7.08(6.91)6.526.087.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值176.16億179.19億198.85億230.72億
最低值155.99億140.07億137.39億172.85億
平均值163.49億155.67億160.68億193.28億
中位數163.35億152.28億157.29億180.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.073.162.914.115.14
營業收入109.34億100.48億98.96億114.33億134.20億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSCCO

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