鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為147.52元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.91元上修至7.08元，其中最高估值8.78元，最低估值6.64元，預估目標價為147.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.78(8.78)
|8.32
|9.32
|8.7
|最低值
|6.64(6.64)
|5.45
|5.25
|6.98
|平均值
|7.26(7.19)
|6.74
|6.61
|7.68
|中位數
|7.08(6.91)
|6.52
|6.08
|7.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|176.16億
|179.19億
|198.85億
|230.72億
|最低值
|155.99億
|140.07億
|137.39億
|172.85億
|平均值
|163.49億
|155.67億
|160.68億
|193.28億
|中位數
|163.35億
|152.28億
|157.29億
|180.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.07
|3.16
|2.91
|4.11
|5.14
|營業收入
|109.34億
|100.48億
|98.96億
|114.33億
|134.20億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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