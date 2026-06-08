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營收速報 - 美達科技(6735)5月營收3,750萬元年增率高達155.08％

鉅亨網新聞中心

美達科技(6735-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3,750萬元，年增率155.08%，月增率7.22%。

今年1-5月累計營收為1.66億元，累計年增率67.67%。

最新價為94.3元，近5日股價下跌-9.33%，相關其他電子類指數下跌-5.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-196 張
  • 外資買賣超：-195 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3,750萬 155% 7%
26/4 3,497萬 74% -20%
26/3 4,386萬 300% 80%
26/2 2,436萬 16% -4%
26/1 2,545萬 -21% -36%
25/12 3,968萬 61% -0%

美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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