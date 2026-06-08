營收速報 - 美達科技(6735)5月營收3,750萬元年增率高達155.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為1.66億元，累計年增率67.67%。
最新價為94.3元，近5日股價下跌-9.33%，相關其他電子類指數下跌-5.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-196 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3,750萬
|155%
|7%
|26/4
|3,497萬
|74%
|-20%
|26/3
|4,386萬
|300%
|80%
|26/2
|2,436萬
|16%
|-4%
|26/1
|2,545萬
|-21%
|-36%
|25/12
|3,968萬
|61%
|-0%
美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 定穎投控(3715)5月營收25.16億元年增率高達69.11％
- 營收速報 - 聯鈞(3450)5月營收9.60億元年增率高達49.91％
- 營收速報 - 國巨(2327)5月營收150.58億元年增率高達47.46％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大成鋼(2027-TW)目標價調升至52元，幅度約6.12%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇