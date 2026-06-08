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營收速報 - 穎崴(6515)5月營收10.73億元年增率高達119.79％

鉅亨網新聞中心

穎崴(6515-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣10.73億元，年增率119.79%，月增率8.48%。

今年1-5月累計營收為50.43億元，累計年增率46.48%。

最新價為8380元，近5日股價下跌-2.77%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9 張
  • 外資買賣超：+176 張
  • 投信買賣超：-180 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 10.73億 120% 8%
26/4 9.90億 51% -19%
26/3 12.22億 69% 40%
26/2 8.73億 -4% -2%
26/1 8.86億 33% -5%
25/12 9.28億 104% 48%

穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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