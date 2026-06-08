營收速報 - 定穎投控(3715)5月營收25.16億元年增率高達69.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為102.18億元，累計年增率34.32%。
最新價為166元，近5日股價下跌-8.79%，相關零組件業下跌-6.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8149 張
- 外資買賣超：-7479 張
- 投信買賣超：-41 張
- 自營商買賣超：-629 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|25.16億
|69%
|22%
|26/4
|20.66億
|31%
|-4%
|26/3
|21.54億
|42%
|33%
|26/2
|16.20億
|23%
|-13%
|26/1
|18.62億
|9%
|-5%
|25/12
|19.69億
|27%
|9%
定穎投控(3715-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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