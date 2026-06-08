鉅亨速報

營收速報 - 國巨(2327)5月營收150.58億元年增率高達47.46％

鉅亨網新聞中心

國巨(2327-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣150.58億元，年增率47.46%，月增率7.26%。

今年1-5月累計營收為672.63億元，累計年增率27.35%。

最新價為751元，近5日股價下跌-4.94%，相關零組件業下跌-6.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19289 張
  • 外資買賣超：-19562 張
  • 投信買賣超：+788 張
  • 自營商買賣超：-515 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 150.58億 47% 7%
26/4 140.39億 22% 3%
26/3 136.30億 23% 18%
26/2 115.05億 18% -12%
26/1 130.30億 27% 6%
25/12 123.51億 30% 1%

國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收國巨

相關行情

台股首頁我要存股
國巨751-2.34%
美元/台幣31.580+0.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty