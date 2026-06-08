營收速報 - 國巨(2327)5月營收150.58億元年增率高達47.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為672.63億元，累計年增率27.35%。
最新價為751元，近5日股價下跌-4.94%，相關零組件業下跌-6.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19289 張
- 外資買賣超：-19562 張
- 投信買賣超：+788 張
- 自營商買賣超：-515 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|150.58億
|47%
|7%
|26/4
|140.39億
|22%
|3%
|26/3
|136.30億
|23%
|18%
|26/2
|115.05億
|18%
|-12%
|26/1
|130.30億
|27%
|6%
|25/12
|123.51億
|30%
|1%
國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大成鋼(2027-TW)目標價調升至52元，幅度約6.12%
- 營收速報 - 千附(8383)5月營收3.93億元年增率高達46.09％
- 營收速報 - 精星(8183)5月營收6.95億元年增率高達32.6％
- 營收速報 - 鴻勁(7769)5月營收41.30億元年增率高達83.64％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇