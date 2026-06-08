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截至台北時間2026年6月9日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計93家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台汽電-油電燃氣業
|72.80億
|768.2%
|南亞科-半導體業
|276.70億
|730.1%
|旺宏-半導體業
|62.56億
|175.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|聯合再生-光電業
|3.24億
|44.0%
|金像電-電子零組件業
|87.73億
|20.4%
|嘉聯益-電子零組件業
|5.42億
|20.0%
截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達93家。其中營收年增大於 25％有37家，年增小於-20％有4家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|37家
|大於50億
|>= 0%
|38家
|大於50億
|< 0%
|14家
|大於50億
|<= -20%
|4家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台汽電-油電燃氣業
|72.80億
|768.2%
|南亞科-半導體業
|276.70億
|730.1%
|鑽石生技-其他業
|6.93億
|407.5%
|康和證-金融保險業
|13.00億
|231.1%
|華邦電-半導體業
|200.01億
|182.0%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|18.01億
|64.6%
|元晶-光電業
|1.16億
|61.9%
|聯合再生-光電業
|3.24億
|44.0%
|鴻準-其他電子業
|87.58億
|34.2%
|藍天-電腦及週邊設備業
|24.06億
|27.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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