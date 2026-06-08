鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收 3114.81 億元，年增近 1 倍，累計今年前 5 月營收 1.46 兆元，年增逾 8 成，5 月單月營收與前 5 月營收雙創歷年同期新高。廣達管理層指出，AI 伺服器貢獻持續擴大，預期今年 AI 伺服器營收將占整體伺服器營收逾 8 成。
廣達 5 月營收 3114.81 億元，月減 8.36%，年增 94.38%，創歷年同期新高、單月第三高；累計今年前 5 月營收 1.46 兆元，年增 82.59%。
至於筆電出貨，廣達 5 月筆電出貨 350 萬台，月對月持平，年減 7.89%。廣達預期，第二季筆電出貨季對季持平至小幅成長，主要觀察到客戶因應記憶體漲價提前拉貨，尚未看到需求回溫或是 AI PC 帶動。全年筆電展望則與產業平均相當，預期出貨將有高個位數至雙位數下滑。
針對伺服器展望，廣達維持先前看法，AI 伺服器方面，預期營收季對季成長雙位數百分比、年對年成長三位數百分比；通用型伺服器部分，季對季、年對年都將成長雙位數百分比。 另外，ASIC 伺服器已有多家客戶的專案進行中，將於下半年開始出貨。
廣達進一步提到，今年第一季伺服器營收已占整體營收超過 80%，其中，AI 伺服器貢獻已超過 75%，廣達預期，今年 AI 伺服器營收占整體伺服器營收將超過 80%，也就是 AI 伺服器營收將占集團營收超過 60%。
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