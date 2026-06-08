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至於筆電出貨，廣達 5 月筆電出貨 350 萬台，月對月持平，年減 7.89%。廣達預期，第二季筆電出貨季對季持平至小幅成長，主要觀察到客戶因應記憶體漲價提前拉貨，尚未看到需求回溫或是 AI PC 帶動。全年筆電展望則與產業平均相當，預期出貨將有高個位數至雙位數下滑。