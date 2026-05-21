鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 19:35

AI 邊緣運算及終端裝置 AI 商義隆 (2458-TW)，在 2026 年 COMPUTEX 「Best Choice Award (BC Award)」評選中再次展現強大技術實力，憑藉深厚的 Edge AI 研發底蘊，一舉奪下機器人與無人機 (Robotic & Drones)「金獎」與電腦周邊配件 (Peripherals & Accessories)「類別獎」兩大獎項。這次獲獎顯現義隆電子在電腦零組件的長期領導地位，更印證其自研輕量化 AI 演算法，已成功延伸至高階軍工與智慧安防領域。

開創AI PC與無人機新局 義隆電子榮獲COMPUTEX BC Award 2026雙項大獎。(圖：shutterstock)

因應 AI PC 浪潮，義隆電子推出的「Copilot AI 鍵整合高資安指紋辨識與高解析鼠標之智慧輸入模組」成為全場矚目焦點。該產品秉持「One Key」的整合設計理念，全球首創將 Copilot Key AI 啟動鍵、高感應量指紋辨識、高精度鼠標控制及多手指識別自定義功能融為一體。

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這項創新不僅解決了裝置空間配置的難題，更透過內建的 Edge AI 運算實現即時防偽，在提供極致流暢操作體驗的同時，建構起更嚴密可靠的資安防禦體系。隨著 Copilot+ PC 滲透率提升與 Copilot Key 將成為市場標準配置之一，義隆預估 2026~2030 年，該模組市場年需求量成長可超過兩倍，動能十分強勁。

而在機器人與無人機金獎，義隆電子則以「無人機雲台影像處理及 AI 物件偵測與追蹤」技術展現其在 AI 視覺與追蹤模組的突破。該模組以「100% MIT 國產算力」為核心，從底層晶片到 AI 演算法完全自主研發製造，完美填補了本土供應鏈的缺口。

其光學酬載結合強大的 ISP 影像處理能力與動態校正技術，能有效克服戰場上的濃煙與濃霧等極端環境。此外，低耗能的邊緣運算更貼合無人機設計需求，使其在軍事防禦、工業與基礎設施以及智慧安防與救災等場景中具備極高精準度。面對軍備標案與全球防禦需求的增長，該產品年需求量預計在 2026~2030 年成長約五倍，受惠於高單價模組，公司營收有望呈現飛躍式增長。

義隆電子表示，本次獲獎象徵著公司成功將其 AI 技術由單純的輸入設備，跨足至高階視覺偵測與自動化領域。縱橫個人終端裝置至軍工安防，構築全方位的應用布局，義隆電子正透過不斷進化的 AI 邊緣運算技術，賦能全台灣乃至全球的科技產業鏈，克服算力瓶頸以及環境限制，跨越技術邊界，持續轉化先進科技，構築智慧生活與安全防護的新一代標準。