鉅亨網新聞中心 2026-06-09 07:20

AI 熱潮推升半導體三雄台積電 ADR(TSM-US) (2330-TW) 、三星電子與 SK 海力士股價大漲，但也讓 MSCI 亞太（除日本）指數集中度逼近三分之一，結構失衡風險升高。由於三檔權值股占比過高，許多主動式基金陸續觸及法規或內部持股上限，被迫減碼甚至「越漲越賣」，難以持續追價。資金因此加速流向不受持股限制的被動型 ETF，形成主動基金失血、被動投資受惠的新趨勢。

AI三雄瘋漲反成緊箍咒！主動基金陷「越漲越賣」死循環 ETF成大贏家。(圖:shutterstock)

這波由 AI 基本面利多帶動的瘋狂行情，正讓主動型基金經理人面臨兩難的窘境。

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經理人若選擇迴避或減碼這幾檔指標股，績效便難以擊敗大盤基準；然而，一旦選擇重倉緊跟，卻又會立刻觸發基金內部的單一成分股持股上限，因而被迫在高點逢高減持。

Jupiter 資產管理公司亞洲股票收益投資經理 Sam Konrad 坦言，旗下基金已因權重限制被迫拋售持股。

事實上，目前台積電佔台灣加權指數權重已高達 41.5%，而三星與 SK 海力士在韓國綜合指數的合計占比更衝上 55%，兩大權艦指數幾乎退化為押注一兩檔個股的投機工具，失去了追蹤大盤應有的分散風險意義。

匯豐銀行最新研究報告指出，台積電已成為目前亞洲及全球新興市場基金中，被法人「減碼（低配）」幅度最深單一標的。

匯豐亞太區股票策略主管 Herald Van der Linde 分析，這種極端的權重集中化已對市場構成結構性挑戰，隨著強勢股持續改寫新高，主動型基金經理人想要加碼建立曝險的難度反倒與日俱增，從而強化了「被迫強制賣出」的循環。

雪上加霜的是，由於市場資金高度集中在特定產業，經理人即使想透過行業分散化策略來調配部位，效果也相當有限。

高盛數據顯示，亞太區今年以來幾乎全由資訊科技類股獨挑大樑，消費必需品與醫療保健等防禦型類股表現大幅落後，導致產業輪動的空間被強烈壓縮。

從數據來看，MSCI 亞太（除日本）指數今年漲幅雖亮眼，但若扣除台灣與韓國市場，該指數實際上反倒呈現下跌走勢，凸顯出此波多頭行情高度集中於少數市場與特定個股的偏食現象。

這場由資金集中引發的雙面刃效應，在市場回檔時也顯得格外劇烈。一旦大盤出現獲利了結賣壓，高度集中的權值股，便成為外資再平衡操作的提款機，更可能波及匯市表現。

面對指數失衡的長期化趨勢，被動型基金正加速蠶食主動型基金的市佔。

過去五年間，亞洲主動型基金失血高達數千億美元，反觀被動型基金則迎來前所未有的資金淨流入。