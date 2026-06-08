鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-08 19:48

台股今 (8) 日在美股四大指數拖累下，盤中一度重挫 2,694 點，終場大跌 1,568 點、收 43,502.78 點，月線失而復得，成交量較前 1 交易日略減為 1.13 兆。籌碼部位，外資單日大賣 938.51 億元，創史上第 7 大賣超金額，連 3 賣，也大賣金融、傳產權值股，賣超台積電 (2330-TW) 逾 2 萬張，三大法人合計共賣超台股 1,339.29 億元。

外資第7大賣超938億元 砍台積電逾2萬張 倒貨凱基金、富邦金給投信。(鉅亨網資料照)

觀察三大法人籌碼動向部分，外資連 3 個交易日賣超台股，累計已賣超達 2,521.67 億元；投信則逆勢加碼 90.69 億元、連 6 日買超；自營商單日賣超為 491.46 億元。外資在期貨部位，空單部分減少 3,645 口，期貨淨空單來到 6.55 萬口。

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外資買超前 10 名個股，由賣轉買華邦電共 3.04 萬張最高，買超聯電 3 萬張次高，買超第 3 位為大聯大 1.37 萬張、買文曄 1.28 萬張、陽明 1.18 萬張、永豐金 8,354 張、大成鋼 6,927 張、台新新光金 6,293 張、長華 * 5,752 張、南亞張 4,638 張。

外資賣超前 10 個股中，賣超首位為凱基金 10.86 萬張、富邦金 3.85 萬張、遠東新 3.58 萬張、中鋼 3.22 萬張、台泥 2.89 萬張、華航 2.85 萬張、仁寶 2.72 萬張、台積電 2.04 萬張、統一證及正新 1.65 萬張。

投信買超前 10 名個股中，前 2 名與外資對作，大買凱基金 9.5 萬張最高，富邦金 4.03 萬張居次、遠東新 2.5 萬張、廣達 1.77 萬張、正新 1.4 萬張、和碩 1.34 萬張、台新新光金 1.07 萬張、興富發 8,991 張、統一證 8,775 張、中租 - KY 8,346 張。

投信賣超前 10 名部分，大賣聯電 5.99 萬張最多、賣陽明 2.89 萬張、賣華邦電 9,356 張、賣大成鋼 8,947 張、長榮航 7,628 張、文曄 7,408 張、大聯大 5,596 張、瑞儀 5,408 張、長華 * 5,041 張、長華 5,041 張、力成 4,585 張。

法人表示，今日台股呈現大跌長黑格局，主要受上周 5 美股四大指數重挫拖累，終場台股收在月線附近位置，日 K 線拉出長達 1126 點下影線。從技術面觀察，目前在台積電下檔買盤依舊積極下，短線指數的拉回仍可以樂觀操作，目前台股正測試月線位置，短線一旦跌破該位，台股則將轉作保守看待。