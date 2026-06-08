鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於美國公布的就業報告表現異常強勁，交易員紛紛加碼對聯準會 (Fed) 今年升息的押注，推動美元匯率周一 (8 日) 亞市盤旋於近兩個月的高點，而日元則再度跌入政府可能干預的警戒區域。
美元指數周一維持 100.10 的高點，並對全球主要貨幣造成直接衝擊。歐元兌美元已跌至 1.1507，創下兩個月新低；英鎊也掙扎於三周低點 1.33165。此外，澳元與紐西蘭元雙雙下滑至兩個月來的低點，分別為 0.7016 和 0.5779。
最新數據顯示，美國上個月非農就業人數增加了 17.2 萬人，遠遠超過市場先前估計。凱投宏觀 (Capital Economics) 首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 分析指出，這份報告描繪出美國勞動力市場在面對能源價格持續衝擊時，依然表現出強大的韌性。
這種勞動力市場的再加速，結合能源供應衝擊引發的通膨隱憂，使得聯準會今年晚些時候收緊貨幣政策的可能性大幅增加。
CME FedWatch 工具顯示，市場目前預期 12 月升息的機率已超過 70%，與一周前的 45% 相比有顯著提升。凱投宏觀甚至預測，聯準會今年內可能會進行兩次各 25 個基點的升息。
在美元走強的背景下，日元匯率跌至 160.34 兌 1 美元，承受巨大壓力。這幾乎抹平了日本政府一個多月前耗資 11.7 兆日元 (約 730.1 億美元) 進行干預所換來的漲幅，當時日元曾跌至 160.725 的低點。
消息人士指出，由於能源衝擊導致燃料成本上升，進而加劇經濟通膨壓力，除非中東衝突急劇升級擾亂市場，否則預計日本央行 (BOJ) 將在本月調升利率。然而，市場分析師認為，由於升息預期已大致反映在價格中，日元目前仍處於某種觀望的膠著狀態。
市場的動盪也受到地緣政治局勢的影響。儘管美國總統川普呼籲節制，但以色列仍於周一對伊朗目標發動攻擊。由於伊朗戰爭引發的全球能源危機威脅到通膨前景，這在就業報告發布之前，就已經促使交易員開始預防性地增加對聯準會升息的押注。
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