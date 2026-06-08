鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 14:30

美元指數周一維持 100.10 的高點，並對全球主要貨幣造成直接衝擊。歐元兌美元已跌至 1.1507，創下兩個月新低；英鎊也掙扎於三周低點 1.33165。此外，澳元與紐西蘭元雙雙下滑至兩個月來的低點，分別為 0.7016 和 0.5779。

‌



最新數據顯示，美國上個月非農就業人數增加了 17.2 萬人，遠遠超過市場先前估計。凱投宏觀 (Capital Economics) 首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 分析指出，這份報告描繪出美國勞動力市場在面對能源價格持續衝擊時，依然表現出強大的韌性。

這種勞動力市場的再加速，結合能源供應衝擊引發的通膨隱憂，使得聯準會今年晚些時候收緊貨幣政策的可能性大幅增加。

CME FedWatch 工具顯示，市場目前預期 12 月升息的機率已超過 70%，與一周前的 45% 相比有顯著提升。凱投宏觀甚至預測，聯準會今年內可能會進行兩次各 25 個基點的升息。

在美元走強的背景下，日元匯率跌至 160.34 兌 1 美元，承受巨大壓力。這幾乎抹平了日本政府一個多月前耗資 11.7 兆日元 (約 730.1 億美元) 進行干預所換來的漲幅，當時日元曾跌至 160.725 的低點。