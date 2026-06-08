鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 11:33

受到上周五美股重挫及台指期夜盤暴跌 3006 點的雙重夾擊，台灣今 (8) 日上演「股匯雙殺」慘劇，在市場恐慌情緒全面蔓延下，台股開盤隨即跳空大跌，盤中一度狂瀉近 2700 點；匯市同樣未能倖免，新台幣兌美元匯率應聲重挫逾 1.7 角，一口氣摜破 31.5、31.6 元兩道關卡，創近 3 周新低。

美國股市上週五崩盤，徹底引爆全球市場的避險情緒，亞洲主要股市今日開盤慘遭血洗。除了日、韓股市聯袂重挫外，台股早盤也呈「斷崖式」跳水，盤中最低驚見 42376 點，重挫超過 2600 點，引發投資人強烈恐慌。韓元兌美元匯率大跌至 17 年來新低。

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新台幣匯率今日面臨內憂外患，除了台股暴跌引發外資熱錢瘋狂出走之外，美國最新公布的非農就業數據遠優於預期，再度推升市場對於美國聯準會 (Fed) 的升息預期，刺激美元指數強勢站上 100 大關，亞洲貨幣全面集體承壓。