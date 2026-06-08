鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 12:28

PwC 今 (8) 日發布《2026 全球市值百大企業排名分析報告》，全球百大企業總市值創下 51.8 兆美元歷史新高，年增率達 22% 。受惠於全球 AI 浪潮與半導體需求持續增溫，輝達以 4.237 兆美元市值超越蘋果，奪下全球市值王寶座 。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 表現亮眼，市值由 7090 億美元翻倍成長至 1.427 兆美元，增幅 101% 為全球前十大企業之冠，截至 6/5 市值，排名全球第 6。

根據 PwC《2026 全球市值百大企業排名分析報告》，統計至 2026 年 3 月 31 日，全球百大企業總市值在一年內增加 9.211 兆美元，成長動能遠高於前一年的 7% 。前五大市值企業依序為輝達、蘋果、Alphabet、微軟及亞馬遜 。其中，台積電與博通在過去一年內雙雙突破兆元大關，正式進入「兆元俱樂部」 。

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在地區分布方面，美國企業仍維持主導地位，占全球百大總市值的 75% 。台灣雖僅有台積電一家進榜，但在台積電市值翻倍的強力帶動下，台灣整體市值排名已超越許多歐美國家 。值得注意的是，台灣 101% 的市值成長率在五大領先地區中高居第一 。若觀察最新數據，截至 6 月 5 日，台積電市值已達 1.94 兆美元，全球排名進一步攀升至第 6 名 。

報告指出，受地緣政治與資金流向影響，市場近期呈現「重資產、低汰換」（HALO）趨勢，資金開始從純軟體公司撤出，轉向實體製造與基礎建設 。原物料與工業領域市值分別年增 84% 與 42%，表現極為亮眼，如奇異維諾瓦大漲 182%、開拓重工增長 109% 。反觀金融產業受央行降息與地緣政治影響，成長放緩至 6% 。

雖然資訊科技產業整體市值年增 34%，但內部表現分化嚴重 。美股七巨頭中，Alphabet、特斯拉與輝達成長幅度顯著，但微軟與 Meta 則出現微幅衰退 。從子產業來看，系統軟體與應用軟體市值縮減逾兩成，顯示市場對於純平台經濟的熱度有所降溫，轉而追逐高頻寬記憶體（HBM）等硬體需求，帶動如 SK 海力士、美光科技等半導體業者市值暴漲 。

值得注意的是，本報告根據各上市公司 2026 年 3 月 31 日市值進行排名，但 4 月以來，各企業股價持續變動，截至 6 月 5 日止，台積電的市值已達 1.94 兆美元，超越沙烏地阿拉伯石油公司、特斯拉與博通，排名上升至全球第 6 名。

PwC Taiwan 市場長林一帆指出，台積電在 AI 與半導體需求驅動下市值翻倍，不僅推升自身排名進入全球前十，也直接拉動台灣整體市值排名躍升至全球第 4，反映出臺灣在全球科技供應鏈不可或缺的關鍵地位。