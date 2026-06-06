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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.74元上修至13.09元，其中最高估值15.69元，最低估值10.56元，預估目標價為460元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.69(15.66)
|29.81
|40.58
|最低值
|10.56(10.56)
|15.23
|22.19
|平均值
|13.17(12.86)
|21.32
|31.54
|中位數
|13.09(12.74)
|22.03
|31.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|229,753,090
|321,782,390
|407,833,690
|最低值
|201,023,000
|213,500,000
|286,797,000
|平均值
|219,448,980
|277,541,520
|344,452,600
|中位數
|220,957,130
|281,829,000
|341,589,850
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,790,508
|9,179,689
|6,188,729
|14,197,040
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|182,521,620
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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