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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由168.2元上修至169.42元，其中最高估值189.8元，最低估值150元，預估目標價為6025元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|189.8(189.8)
|255.75
|316.88
|最低值
|150(150)
|179.33
|225.12
|平均值
|168.65(168.17)
|208.83
|249.4
|中位數
|169.42(168.2)
|201.76
|236.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30,449,000
|40,797,160
|50,306,010
|最低值
|24,746,390
|30,059,710
|37,358,370
|平均值
|27,664,250
|34,431,850
|41,140,040
|中位數
|27,975,500
|33,584,960
|39,171,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,837,067
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,500,695
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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