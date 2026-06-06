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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.71元上修至14.94元，其中最高估值15.66元，最低估值14.21元，預估目標價為365元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.66(15.66)
|19.96
|24.13
|最低值
|14.21(14.21)
|15.78
|19.15
|平均值
|14.93(14.83)
|17.66
|21.55
|中位數
|14.94(14.71)
|17.3
|22.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36,090,000
|42,230,000
|49,776,000
|最低值
|32,995,000
|36,672,000
|43,590,490
|平均值
|35,096,320
|40,014,480
|46,845,590
|中位數
|35,349,000
|40,596,560
|48,043,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,124,997
|3,529,000
|3,283,914
|2,880,553
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|31,023,871
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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