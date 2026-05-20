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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.71元，預估目標價為327.5元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.63元上修至14.71元，其中最高估值15.66元，最低估值14.21元，預估目標價為327.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.66(15.66)19.9624.13
最低值14.21(13.22)15.7818.08
平均值14.83(14.63)17.4721.12
中位數14.71(14.63)16.9721.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值36,090,00042,230,00049,776,000
最低值32,995,00036,672,00041,037,300
平均值34,764,57039,478,67045,611,700
中位數35,081,96039,592,73045,816,750

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,124,9973,529,0003,283,9142,880,553
營業收入
(單位：新台幣千元)		31,023,87133,087,50532,762,28530,574,800

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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