鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.71元，預估目標價為327.5元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.63元上修至14.71元，其中最高估值15.66元，最低估值14.21元，預估目標價為327.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.66(15.66)
|19.96
|24.13
|最低值
|14.21(13.22)
|15.78
|18.08
|平均值
|14.83(14.63)
|17.47
|21.12
|中位數
|14.71(14.63)
|16.97
|21.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36,090,000
|42,230,000
|49,776,000
|最低值
|32,995,000
|36,672,000
|41,037,300
|平均值
|34,764,570
|39,478,670
|45,611,700
|中位數
|35,081,960
|39,592,730
|45,816,750
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,124,997
|3,529,000
|3,283,914
|2,880,553
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|31,023,871
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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