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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為153.36元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.7元，其中最高估值7.73元，最低估值4.27元，預估目標價為153.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.73(7.73)11.3215.6518.11
最低值4.27(4.27)-0.048.6217
平均值5.75(5.77)8.3412.1117.6
中位數5.7(5.82)8.5712.3417.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值187.13億215.01億238.35億245.25億
最低值180.07億192.61億205.36億234.83億
平均值183.00億199.73億217.84億239.70億
中位數183.05億199.59億216.76億239.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.25-2.10-6.890.24-1.75
營業收入83.02億94.76億117.90億140.48億163.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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