鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為153.36元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.7元，其中最高估值7.73元，最低估值4.27元，預估目標價為153.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.73(7.73)
|11.32
|15.65
|18.11
|最低值
|4.27(4.27)
|-0.04
|8.62
|17
|平均值
|5.75(5.77)
|8.34
|12.11
|17.6
|中位數
|5.7(5.82)
|8.57
|12.34
|17.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|187.13億
|215.01億
|238.35億
|245.25億
|最低值
|180.07億
|192.61億
|205.36億
|234.83億
|平均值
|183.00億
|199.73億
|217.84億
|239.70億
|中位數
|183.05億
|199.59億
|216.76億
|239.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|-1.75
|營業收入
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
|163.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment PlcFLUT-US的目標價調降至153.36元，幅度約4.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment PlcFLUT-US的目標價調降至160.4元，幅度約5.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.05元，預估目標價為160.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為170.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇