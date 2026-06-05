鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.7元，其中最高估值0.86元，最低估值0.66元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.86(0.74)
|1.07
|1.24
|最低值
|0.66(0.65)
|0.76
|1.02
|平均值
|0.7(0.68)
|0.87
|1.1
|中位數
|0.7(0.67)
|0.85
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.13億
|24.50億
|29.29億
|最低值
|19.66億
|23.20億
|27.70億
|平均值
|19.91億
|23.82億
|28.43億
|中位數
|20.09億
|23.76億
|28.29億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.70
|-0.48
|-0.54
|-0.28
|-0.02
|營業收入
|4.28億
|6.53億
|9.37億
|12.49億
|16.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三大因素助軟體股翻身 微軟等上漲空間看俏
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為43.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core Scientific Inc(CORZ-US)EPS預估上修至-0.97元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.12元，預估目標價為22.67元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇