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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為44.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.7元，其中最高估值0.86元，最低估值0.66元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.86(0.74)1.071.24
最低值0.66(0.65)0.761.02
平均值0.7(0.68)0.871.1
中位數0.7(0.67)0.851.08

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值20.13億24.50億29.29億
最低值19.66億23.20億27.70億
平均值19.91億23.82億28.43億
中位數20.09億23.76億28.29億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.70-0.48-0.54-0.28-0.02
營業收入4.28億6.53億9.37億12.49億16.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIOT

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