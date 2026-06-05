鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-05 20:15

由交通部指導、台鐵主辦年度盛事「2026 第 11 屆鐵路便當節」，於今 (5) 日起至 6 月 8 日，在北車多功能展演廳開幕，今年便當節活動以「便當旅程新食代」為主題，規模更勝以往，不僅匯聚全台在地旬味，更攜手日本及國際鐵道業者、異業跨域合作，共 64 家參展、開賣逾 80 款便當，數量創下新高，台鐵董事長鄭光遠邀請民眾踴躍參與。據台鐵估計，此次台北場加上先前高雄 2 場活動，有望吸引 60 萬人觀展，整體商機突破 5,000 萬元。

2026鐵路便當節北車登場，估北高2場可望吸引商機衝破5000萬元。(圖:台鐵公司提供)

交通部次長伍勝園於今日致詞時表示，鐵路便當節，不只是美食市集，更是一個串聯觀光、文化、設計與國際交流的重要舞台，今年參展家數更是突破以往，有來自日本、國際及各界跨域品牌的參與，讓台灣鐵道文化走向國際，也讓世界透過便當，看見台灣的創意與實力。

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鄭光遠則說，鐵路便當不僅是旅途中熟悉的滋味，更承載著世代記憶與臺灣社會變遷的文化意象。另近年交通部積極推動軌道建設升級，除持續導入新世代列車、提升行車安全與服務品質外，也積極發展軌道經濟與觀光價值。

台鐵也透過鐵路便當節這一平台，成功將鐵路從單純的「運輸工具」，轉型為串聯地方觀光、文化創生、產業合作與國際交流的重要媒介，讓世界看見台灣鐵道文化的創新能量與品牌魅力。

延續高雄場熱烈好評，今日本車主場展現強大職人實力，台鐵一口氣推出多款限定餐盒，包括奢華感十足的「鰻香豐味木盒便當」及「石分鰻意木盒便當」、融合港式工藝的「匠心食藝－珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」與「海陸雙饗蒸籠便當」，以及與鐵道博物館籌備處聯名推出的「S212 與 S206 柴油機車頭特色便當」，展現鐵道文化與創意餐飲結合的多元魅力。

在本業運輸發展穩健基礎上，鄭光遠也強調，目前台鐵積極發展資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場、軌道觀光與台鐵假期等周邊產業。