新光三越拿2026亞洲零售大獎 成台灣唯一獲獎企業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-04 17:27

亞洲零售盛事「NRF Retail’s Big Show APAC」在新加坡熱鬧展開，聚集亞洲指標零售企業、新創產業，展示最新 AI 科技發展與零售服務應用，並頒發亞洲零售業重要指標《2026 亞洲零售大獎》(Retail Asia Awards 2026)，台灣百貨龍頭新光三越拿下兩大獎項，成台灣唯一獲獎企業。

新光三越為國內唯一拿下2026亞洲零售大獎的業者。(圖：新光三越提供)

此次新光三越以台灣唯一獲獎企業之姿，奪下 AI 創新應用獎 (AI Initiative of the Year - Taiwan) 和數位行銷獎 (Digital Campaign of the Year- Taiwan) 雙項肯定，為連續 4 年獲獎，至今共獲 8 座獎項。

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新光三越表示，自 2025 年以 AI 賦能在地產業，幫助小農轉型行銷，同時在新店舖小北門店開幕之際，以創新 AI 科技導客、貼近顧客社群溝通，成功創造開幕聲量，因而獲獎。

新光三越親赴新加坡受獎並表示，不自我設限，持續學習、實驗與自我突破，經歷 35 年仍歷久彌新，將保持創新與活力為顧客打造更多美好生活體驗。

新光三越自 2023 年起以多元主題專案參賽連年獲得《亞洲零售大獎》肯定，包括 2023 年首次以多元永續行動獲得「ESG 倡議獎」，2024 年以亞洲百貨第一家自媒體品牌 SKM Media 獲「數位創新獎」，2025 年以自營美妝品牌 Beauty Stage 獲得「年度最佳美妝通路獎」等，2026 年持續創新動能成為雙料得主，迄今已連續第四年獲獎共計 8 座獎項。

對於今年的「AI 創新應用獎」，新光三越說明，為提升地方文化與小農特產能見度，應用生成式 AI 技術，以銷售、行銷 know-how 訓練 AI，由 AI 自動生成的上萬字品牌介紹、專題報導、形象影片與主題網站，更結合實體展覽、全台銷售通路擴大平台影響力，期間觸及超過 20 萬人次、上千則媒體報導，以科技賦能在地產業。