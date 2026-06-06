鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-06 11:36

端午佳節將至，市場採買人潮熱絡。為確保計量準確及交易公平，經濟部標準檢驗局在節前進行磅秤抽查，全台傳統市場、量販店和超市共抽查 157 個地點，檢查 5577 台磅秤，僅有 1 台不合格，合格率高達 99.9%，讓民眾能放心採購過好節。

本次專案檢查標準局派員至全台傳統市場、量販店和超市共抽查 157 個地點，計檢查 5,577 台磅秤，其中 5,576 台合格，僅有 1 台不合格，檢查不合格磅秤，現場已立即貼上「停止使用」單，並將持續追蹤列管，直到修理完成後重新檢定合格或報廢為止；倘查獲業者繼續使用不合格磅秤，將依度量衡法處新臺幣 1 萬 5,000 元至 7 萬 5,000 元罰鍰。

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標準局指出，市場交易使用磅秤屬於依法必須檢定合格的度量衡器，應完成檢定程序後，始得進入市場銷售、交易使用，且對於市場上流通之磅秤，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現磅秤不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。